Директор «Тюмени» высказался о возможном новом лимите на легионеров

Директор «Тюмени» Александр Попов, который также является президентом местного мини-футбольного клуба, прокомментировал возможное увеличение числа легионеров в Мелбет Первой лиге.

«Нам без разницы. У нас нет легионеров с нашим бюджетом. В любом случае рынок игроков в России очень маленький, чтобы показывать качественный футбол. Трудно найти нападающего. С точки зрения футбола лучше будет. С точки зрения развития игроков будет конкуренция у молодых. Пусть учатся, смотрят.

У нас бразильцы играют в мини-футбол. Только хорошее от них почерпнули ребята. У нас в клубе есть игроки из первой и молодёжной сборных, которые играли под бразильцами, когда были молодые», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По информации источника, число легионеров во втором российском футбольном дивизионе хотят увеличить до 7-ми в заявке и 5-ти на поле.