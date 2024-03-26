Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Бразилия: текстовая-онлайн трансляция матча начнётся в 23:30 мск

Испания — Бразилия: текстовая-онлайн трансляция матча начнётся в 23:30 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 марта, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Испании и Бразилии. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Встречу будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 23:30 МСК
Испания
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз Испания и Бразилия играли между собой летом 2013 года в рамках Кубка Конфедераций. В той встрече разгромную победу одержали южноамериканцы — 3:0. Дубль в той игре оформил нападающий Фред, ещё один мяч забил Неймар.

Во время текущего мартовского сбора национальных команд испанцы встречались с Колумбией. Игра завершилась минимальной победой колумбийцев — 1:0. Бразилия играла со сборной Англии и также уступила со счётом 0:1.

Материалы по теме
Винисиус впервые станет капитаном в сборной Бразилии в игре, посвящённой борьбе с расизмом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android