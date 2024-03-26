Гол экс-игрока «Динамо» помог Литве сохранить место в дивизионе С Лиги наций

Сегодня, 26 марта, состоялся ответный матч плей-офф за право остаться в дивизионе С Лиги наций между сборными Литвы и Гибралтара. Встреча прошла на стадионе «Дарюс и Гиренас» в Каунасе (Литва). Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 51-й минуте игры, когда бывший футболист московского «Динамо» Фёдор Черных отличился с передачи Пиюса Ширвиса и принёс победу Литве. Черных выступал за «Динамо» с 2018 по 2020 год с перерывом на аренду в «Оренбурге».
Напомним, в первом матче между этими национальными командами Литва также одержала победу со счётом 1:0. Тогда ей принёс победу гол нападающего Армандаса Кучиса. Таким образом, по сумме двух встреч сборная Литвы сохранила место в дивизионе С Лиги наций. Гибралтар выбыл в дивизион D.
- 26 марта 2024
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