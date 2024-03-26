Германия — Нидерланды: Миттельштедт сравнял счёт на 11-й минуте

Сегодня, 26 марта, проходит товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживает бригада норвежских арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости гости счёт в матче — 1:1.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 11-й минуте хозяева сравняли счёт в матче: отличился полузащитник Максимилиан Миттельштедт с передачи Джамала Мусиалы.
Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 29 марта 2022 года. Тогда команды не выявили победителя в матче, который закончился со счётом 1:1. У немцев отличился нападающий Томас Мюллер, а за сборную Нидерландов забил нападающий Стивен Бергвейн, которому ассистировал защитник Дензел Думфрис.
- 26 марта 2024
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