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Германия — Нидерланды: Миттельштедт сравнял счёт на 11-й минуте

Германия — Нидерланды: Миттельштедт сравнял счёт на 11-й минуте
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Сегодня, 26 марта, проходит товарищеский матч между сборными Германии и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). Встречу обслуживает бригада норвежских арбитров, которую возглавляет Эспен Эскос. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости гости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Германия
Перерыв
1 : 1
Нидерланды
0:1 Верман – 4'     1:1 Миттельштедт – 11'    

На 11-й минуте хозяева сравняли счёт в матче: отличился полузащитник Максимилиан Миттельштедт с передачи Джамала Мусиалы.

Последний раз команды играли между собой в рамках товарищеского матча, который состоялся 29 марта 2022 года. Тогда команды не выявили победителя в матче, который закончился со счётом 1:1. У немцев отличился нападающий Томас Мюллер, а за сборную Нидерландов забил нападающий Стивен Бергвейн, которому ассистировал защитник Дензел Думфрис.

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