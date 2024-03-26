Хвича Кварацхелия станцевал в раздевалке после выхода Грузии на Евро-2024

Вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия станцевал в раздевалке после выхода сборной Грузии на чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии. Напомним, в финальном матче Пути С отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Грузии встречалась с национальной командой Греции. Хозяева одержали победу по итогам серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

Отметим, что национальная команда Грузии впервые в истории вышла на Евро. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет в группе F. Её соперниками станут сборные Португалии, Турции и Чехии.

Напомним, в полуфинале квалификации сборная Грузии обыграла национальную команду Люксембурга со счётом 2:0. Сборная Греции, в свою очередь, разгромила национальную команду Казахстана со счётом 5:0.