Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер Польши поделился эмоциями после выхода на чемпионат Европы — 2024

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о выходе команды на чемпионат Европы – 2024 в Германии.

В финале плей-офф квалификации поляки обыграли сборную Уэльса. Матч закончился со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались футболисты национальной команды Польши — 5:4.

«Мы показали хороший и эмоциональный матч. Это был очень важный для нас день. В мире немного таких игроков, как Роберт Левандовски. С ним мы можем добиться многого», – приводит слова Пробежа официальный сайт УЕФА.

В отборочном этапе Левандовски сыграл во всех восьми матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

На чемпионате Европы Польша сыграет в группе D с Нидерландами, Австрией и Францией.

Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2).