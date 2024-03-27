Виталий Лысцов: португальцы спрашивают: «Что происходит в России?»

Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал, как отвечает одноклубникам на вопросы о политической обстановке в России.

«Конечно, у меня спрашивают, что у нас в России, какие моменты. По поводу СВО (формулировка изменена в соответствии с действующим законодательством. — Прим. «Чемпионата») много вопросов. Я особо не разговариваю на такие темы. Если бы у меня были ответы на эти вопросы, может быть, поделился бы с ними. Но у меня их нет. Я в политике не разбираюсь. Просто говорю, что в России всё спокойно, чемпионат и жизнь всё так же продолжаются. Что в РПЛ по-прежнему много иностранцев, у всех хорошие зарплаты, условия — всем очень нравится и жизнь в России, и уровень футбола», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

28-летний центральный защитник Виталий Лысцов в июле 2023 года покинул после истечения срока действия контракта подмосковные «Химки», за которые выступал с февраля 2023 года и провёл восемь матчей. В сентябре 2023 года футболист подписал контракт с «Лейрией», выступающей во втором португальском дивизионе, и провёл в её составе 13 матчей.