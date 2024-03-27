Тренер Аргентины Скалони заявил, что Месси и Ди Мария сыграют на Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и хавбек «Бенфики» Анхель Ди Мария сыграют на Кубке Америки — 2024.

«Только Месси и Ди Марии гарантированы места в заявке на Кубок Америки», — приводит слова Скалони журналист Гастон Эдул в социальной сети X (ранее Twitter).

Кубок Америки пройдёт в США этим летом с 20 июня по 14 июля. Сборная Аргентины является действующим победителем Кубка. Лионелю Месси и Анхелю Ди Марии по 36 лет. Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами», Ди Мария летом прошлого года вернулся в португальскую «Бенфику». За лиссабонских «орлов» Анхель отыграл в этом сезоне 39 матчей с учётом всех соревнований, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач.