Гол спартаковца Угальде не спас Коста-Рику от поражения в матче с Аргентиной
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В ночь с 26 на 27 марта мск на поле «Лос-Анджелес Мемориал Колизеума» в американском Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч между национальными сборными Аргентины и Коста-Рики. Южноамериканцы одержали волевую победу со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
27 марта 2024, среда. 05:45 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
Коста-Рика
0:1 Угальде – 34' 1:1 Ди Мария – 52' 2:1 Мак Аллистер – 56' 3:1 Мартинес – 77'
На 34-й минуте счёт открыл нападающий сборной Коста-Рики и московского «Спартака» Манфред Угальде. На 52-й минуте форвард действующих чемпионов мира Анхель Ди Мария забил ответный гол. На 56-й минуте полузащитник Алексис Мак Аллистер вывел Аргентину вперёд. На 77-й минуте вышедший на замену пятью минутами ранее нападающий Лаутаро Мартинес установил окончательный счёт матча.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси пропускает текущий сбор национальной команды из-за мышечного повреждения.
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