Лаутаро Мартинес прервал 16-матчевую серию без голов за сборную Аргентины

Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес забил за национальную команду впервые за 17 матчей, отличившись в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).

В ночь с 26 на 27 марта на поле «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в американском Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч между национальными командами Аргентины и Коста-Рики. Нападающий «Интера» Мартинес забил последний гол в этой встрече, сделав счёт 3:1.

Для аргентинского форварда этот гол стал первым за последние 17 матчей в составе национальной команды. Таким образом, Лаутаро прервал 16-матчевую серию без голов за сборную Аргентины. До этого 26-летний Мартинес забивал за аргентинцев в матче с Гондурасом в сентябре 2022 года.