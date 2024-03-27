Лаутаро Мартинес прервал 16-матчевую серию без голов за сборную Аргентины
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Нападающий миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес забил за национальную команду впервые за 17 матчей, отличившись в товарищеской игре с Коста-Рикой (3:1).
В ночь с 26 на 27 марта на поле «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в американском Лос-Анджелесе состоялся товарищеский матч между национальными командами Аргентины и Коста-Рики. Нападающий «Интера» Мартинес забил последний гол в этой встрече, сделав счёт 3:1.
Для аргентинского форварда этот гол стал первым за последние 17 матчей в составе национальной команды. Таким образом, Лаутаро прервал 16-матчевую серию без голов за сборную Аргентины. До этого 26-летний Мартинес забивал за аргентинцев в матче с Гондурасом в сентябре 2022 года.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
27 марта 2024, среда. 05:45 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
Коста-Рика
0:1 Угальде – 34' 1:1 Ди Мария – 52' 2:1 Мак Аллистер – 56' 3:1 Мартинес – 77'
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