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Лысцов: мне реально было заиграть в «Бенфике». Агент отговорил продлевать контракт

Лысцов: мне реально было заиграть в «Бенфике». Агент отговорил продлевать контракт
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Бывший защитник «Локомотива» и «Бенфики Б» Виталий Лысцов считает, что у него были шансы заиграть за основную команду лиссабонской «Бенфики».

«Я долгое время тренировался с первой командой, а играл за «Бенфику Б». В таком клубе всё возможно. Люди знают, когда тебя подводить к основе. Эта школа работает очень грамотно, они находят индивидуальный подход к каждому футболисту и анализируют просто все данные — скорость, прыжок, единоборства, мышечная масса, жировая прослойка. Полный контроль футболиста. Думаю, и мне было реально себя проявить и заиграть в первой команде. А потом могли бы даже и продать — это соответствует политике «Бенфики». Клуб даёт игроку шансы проявить себя, а потом продвигает дальше, круто зарабатывая на трансферах. 100% надо было мне подписывать тогда контракт и оставаться. С кем бы я ни общался, все говорят: с «Бенфикой» моя карьера сложилась бы иначе.

Я знаю, что «Бенфика» на меня делала ставку, и я сам хотел развиваться в этом клубе. Видел статью в португальской газете, где приводилась цитата кого-то из руководителей «Бенфики»: «Мы продадим российского гиганта в 10 раз дороже, чем сами покупали». Меня эти слова очень вдохновили.

У меня была возможность продлить контракт с «Бенфикой», подписавшись с агентством Жорже Мендеша. Соглашения были совместные — нельзя было только одно выбрать. В итоге агент отсоветовал от этого варианта. Хотя компания Мендеша хорошо развивает карьеры футболистов», — рассказал Лысцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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