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Лысцов: за родной Воронеж готов был играть бесплатно. Сказали: не нужен

Лысцов: за родной Воронеж готов был играть бесплатно. Сказали: не нужен
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Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов рассказал, что готов был практически бесплатно играть за клуб из своего родного города — воронежский «Факел».

«Я по жизни никогда не хотел дома играть. Дом — это друзья, родственники, много всяких забот и нюансов. Понятное дело, что мы профессионалы и должны следить за собой, не поддаваться соблазнам. Но если моему человеку — родственнику или товарищу — будет плохо, я всегда поеду и помогу ему. Как раз из-за этого я не хотел в Воронеже играть, чтобы не отвлекаться. А тут «Факел» вышел в Премьер-Лигу. Такая поддержка, болельщики. Я сильно этими моментами вдохновился. Подумал: было бы хорошо хотя бы сезончик дома поиграть. Ради этого готов был даже играть практически бесплатно.

Ещё до своего лечения я закидывал удочку в «Факел». Хотел поехать в Воронеж на сезон, но руководство никак меня не восприняло. Сказали, что не нуждаются в центральном защитнике моего формата. Даже бесплатно.

Я говорил им: «Знаю, какой у вас бюджет. Меня зарплата вообще не интересует. Что дадите, то и подпишу». Я и тренеру Евсееву писал — ничего не ответил. На руководство вышел и понял, что не нужен. Может, всё впереди ещё», — рассказал Лысцов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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