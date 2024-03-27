Лионель Месси: я благодарен «Барселоне», там ко мне всегда очень хорошо относились

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сейчас представляющий «Интер Майами», поделился воспоминаниями о своём переходе в каталонский клуб в детстве, а также выразил слова благодарности экс-команде.

«Мне было тяжело, когда я только приехал в Барселону. Я был ребёнком, и мне приходилось приспосабливаться к новым друзьям, новой стране, новому городу, новым людям, новой школе. Поначалу мне было очень тяжело, но я думал, что делаю то, что хочу, играю в футбол в такой великой команде, как «Барселона», и это дало мне возможность двигаться дальше, что мне очень понравилось. В «Барселоне» ко мне всегда очень хорошо относились, я им благодарен», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Перед переходом в «Интер Майами» аргентинский нападающий провёл два года в «ПСЖ».