«Я не был готов уходить». Лионель Месси — о переходе из «Барселоны» в «ПСЖ»

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси поделился воспоминаниями о своём переходе во французский «ПСЖ» летом 2021 года, признавшись, что хотел остаться в своём предыдущем клубе «Барселоне». Аргентинец отметил, что из-за незапланированности трансфера адаптация в Париже прошла сложнее, чем могла бы.

«Переход в «ПСЖ» дался мне тяжело, потому что мне было очень хорошо в «Барселоне», я думал о том, чтобы остаться там. Я не был готов уходить, всё произошло очень быстро, мне потребовалось менять свою привычную жизнь. Я попал в другую лигу, другой клуб, другую раздевалку. Это была незапланированная перемена, поэтому она прошла так тяжело», — приводит слова Месси из подкаста Big Time AS.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» на правах свободного агента. Через два года в клубе аргентинец подписал контракт с «Интер Майами».