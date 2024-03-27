«Сыграл на твёрдую четвёрку». Агент Сафонов — о Тюкавине в матче с Сербией

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал игру своего подопечного, нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в товарищеском матче сборной России с Сербией (4:0).

«Считаю, что Костя здорово проявил себя в сборной. Против Сербии он был хорош, сыграл на твёрдую четвёрку. Был активен впереди, боролся, искал свой момент, жаль, что не забил на родном стадионе, но всё ещё впереди. Мне понравилась его игра», —приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

21-летний Тюкавин вышел в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.

В этом сезоне форвард провёл за «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11,5 млн.