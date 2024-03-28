Жуналист Уна рассказал забавный случай о том, как проводили трансфер игрока в «ПСЖ»

Французский журналист Санти Уна рассказал, как за влияние на трансферы «ПСЖ» боролись нынешний спортивный директор клуба Луиш Кампуш и бывший руководящий Антеро Энрике, который до сих пор имеет влияние у катарских владельцев клуба.

«Эта двойственность иногда предлагает сцены, которые заставляют вас улыбнуться или смеяться. Например, в 2022 году «Валенсия» получила в один день два предложения от «ПСЖ» по Карлосу Солеру. Первым стало предложение о полноценном трансфере от Луиша Кампуша. Вторым пришла аренда с правом выкупа от Антеро Энрике, который не был убеждён в этом трансфере.

Такой режим работы неизбежно вызывает вопросы и серьёзно раздражает Луиша Кампуша после летнего трансферного окна в «ПСЖ». Теперь на фоне ухода Мбаппе будущее Кампуша в клубе стало ещё более туманным», – приводит слова журналиста Уны Footmercato.

Отметим, что Антеро Энрике занял пост спортивного директора катарской футбольной лиги в марте 2022 года. В декабре того же года он безуспешно пытался убедить Криштиану Роналду перебраться в Катар. Луиш Кампуш занимает должность спортивного директора с мая 2022 года после увольнения Леонардо.

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