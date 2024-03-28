Агент Дэвиса: несправедливо, что «Бавария» ставит нам ультиматум

Представитель канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса Недал Хуосе высказался о будущем игрока. Напомним, ранее сообщалось, что Дэвис привлёк внимание мадридского «Реала».

«Несправедливо, что «Бавария» ставит нам ультиматум. Мы решим, как действовать дальше, в конце сезона, когда будет больше ясности. Несправедливо, что Альфонсо сейчас подвергается нападению. Год назад мы были близки к соглашению. Затем сменилось всё руководство клуба. Мы ничего не слышали семь месяцев. Хотя я пытался за это время сам связаться с клубом.

Сейчас нам предъявлен ультиматум, и мы должны отреагировать в течение двух недель, потому что клуб находится под давлением и ему потребовалось много времени, чтобы провернуть перестройки в руководстве? Это не похоже на справедливость. Следующий контракт будет очень важным в карьере Альфонсо, и мы должны принимать решение, не зная, кто будет тренером в следующем сезоне или как будет выглядеть команда. Поэтому мы считаем несправедливым выдвинутый нам ультиматум», — приводит слова Хуосе инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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