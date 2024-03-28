«Искренне талант». Тренер ЦСКА Федотов — о Василии Уткине

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об известном журналисте и комментаторе Василии Уткине, который недавно ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

«Лично не был знаком, даже ни разу не здоровались, но вот так распорядилась судьба. Но то, что в журналистике Василий с большой буквы и громадный интеллектуал во всех отношениях, это было… Его статьи читать, ты не понимаешь, как это можно настолько тонко, философски… Интересно, остро и с юмором. Всё это было, и это делает его на самом деле… Все это признают в том плане, я отдаю дань на самом деле его таланту. Это искренне талант, и репортажи, его комментарии футбольных матчей, но они потрясающие, тут ни добавить, ни убавить», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и НТВ+, а также как журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ+». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

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