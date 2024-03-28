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Тренер ЦСКА Федотов — об Акинфееве: Игорь Владимирович — это легенда

Тренер ЦСКА Федотов — об Акинфееве: Игорь Владимирович — это легенда
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о капитане и голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Игорь Владимирович, это не пример, мы говорим, что это легенда, здесь одно дело — [служить] верой и правдой армейскому клубу. А это важно, в том плане, что чем больше в клубе воспитанников с принадлежностью футбольному клубу ЦСКА, это за собой несёт и дополнительную аудиторию. На мой взгляд, это тоже, как говорится, важно, это должно быть», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в семи играх он отстоял «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. После 20 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 армейцы располагаются на четвёртом месте, набрав 32 очка.

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