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CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе

CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе
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Международный центр спортивных исследований СIES обнародовал трансферные стоимости самых дорогих футболистов в мире. В отчёте, опубликованном в марте 2024 года, лишь шестеро футболистов оцениваются центром в € 200 млн и выше.

  • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 250 млн
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 250 млн
  • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн
  • Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 200 млн
  • Букайо Сака («Арсенал») — € 200 млн
  • Фил Фоден («Манчестер Сити») — € 200 млн

Джамал Мусиала («Бавария»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мартин Эдегор («Арсенал») оцениваются в € 150 млн. Ещё 32 футболиста, включая Хвичу Кварацхелию из «Наполи», оцениваются в € 100 млн. Трансферная стоимость других футболистов не превышает € 80 млн.

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