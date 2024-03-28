CIES оценивает шестерых футболистов в мире в € 200 млн и выше — но не Мбаппе

Международный центр спортивных исследований СIES обнародовал трансферные стоимости самых дорогих футболистов в мире. В отчёте, опубликованном в марте 2024 года, лишь шестеро футболистов оцениваются центром в € 200 млн и выше.

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — € 250 млн

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 250 млн

Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — € 200 млн

Родриго Гоэс («Реал» Мадрид) — € 200 млн

Букайо Сака («Арсенал») — € 200 млн

Фил Фоден («Манчестер Сити») — € 200 млн

Джамал Мусиала («Бавария»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Мартин Эдегор («Арсенал») оцениваются в € 150 млн. Ещё 32 футболиста, включая Хвичу Кварацхелию из «Наполи», оцениваются в € 100 млн. Трансферная стоимость других футболистов не превышает € 80 млн.

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