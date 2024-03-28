Как Мбаппе изменит схему «Реала»? Разбор

На днях Мбаппе дал интервью Telefoot. После его слов стало окончательно понятно, что он уходит из «ПСЖ». Нападающий заявил: «Моё будущее больше не является важной темой для клуба. Никто больше не говорит со мной об этом».

И, кажется, мы понимаем, куда этим летом отправится нападающий. «Реал» хотел его ещё год назад, но тогда переход сорвался. Через два месяца у форварда закончится контракт с «ПСЖ» и едва ли что-то может помешать Мбаппе надеть футболку испанского гранда. Наконец-то главный футболист нового поколения окажется в чемпионате, который соответствует его масштабам. В этом плане переход абсолютно логичен (и даже запоздал). А вот с точки зрения состава «Реала» ситуация далеко не так очевидна.

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

Начнём с главного. Если проанализировать всю карьеру Мбаппе, его основная позиция – левый вингер. У француза выдающаяся скорость, а на фланге как раз есть пространство для забегов. Только вот у «Реала» на этой позиции уже есть Винисиус – ключевой футболист команды. И он только что подтвердил, что никуда уходить из «Реала» не намерен. Правда, там был другой контекст. Речь шла об оскорблениях, а не о конкуренции («если я уйду, то дам расистам то, что они хотят»), но главное: бразилец остаётся. Эта ситуация похожа на ту, что случилась в 2003-м. Тогда на правом фланге играл Луиш Фигу, но «Реал» взял Дэвида Бекхэма. Это изначально выглядело странно. Как мы знаем теперь из документального фильма англичанина, футболисты тоже были в замешательстве.

Одно из наиболее очевидных решений – вернуться к 4-3-3. С этой схемой «Реал» существовал долгие годы и лишь прошедшим летом от неё отказался из-за ухода Карима Бензема. Наверняка Карло Анчелотти держит в голове этот вариант. Просто заменить одного французского нападающего на другого. Тем более тренер «ПСЖ» Луис Энрике сделал одолжение и наигрывал Килиана в этом сезоне именно на позиции центрального нападающего. При такой конфигурации Винисиус останется на своём левом фланге, а справа могут выйти Родриго, Браим Диас или Федерико Вальверде.

Последний из трёх кажется наиболее оптимальным вариантом благодаря объёму работы без мяча. Хотя с большинством соперников можно позволить себе тройку Винисиус – Мбаппе – Родриго (в этой схеме теоретически Родриго может быть на острие, а Мбаппе на непривычном правом фланге, но этот расклад кажется маловероятным).

Схема «Реала» 4-3-3

У этого плана есть один жирный минус – весь нынешний сезон. «Реал» в последнее время выглядит солидно. И тут, конечно, огромная заслуга атакующего полузащитника Джуда Беллингема, который в дебютном сезоне является лучшим бомбардиром и «Реала», и всего чемпионата Испании. Его фишкой во многом стали рывки в штрафную из полузащиты. Если в атаке будет Мбаппе, то свободных зон станет меньше. Да и вообще, к такой расстановке есть вопросы в плане баланса: может получиться слишком большой крен в атаку. Так что существует вариант №2.

Анчелотти может сохранить схему 4-1-2-1-2 (или 4-4-2 ромб), которая сейчас даёт результат. В этой конструкции сохраняются баланс и сыгранность. Сейчас над Беллингемом играют Винисиус и Родриго, а будут Винисиус и Мбаппе. Безусловный апгрейд. Вопрос только, куда девать остальных нападающих. Родриго прибавил за последние два года, а тут ещё летом приходит 17-летний Эндрик, который за последнюю неделю забил за сборную Бразилии – причём и англичанам, и испанцам. Оба будут, скорее всего, претендовать на 15 минут в конце матчей Ла Лиги, а также на выход в основе в Кубке Испании.

Схема «Реала» 4-1-2-1-2

Существует и другой важный нюанс. У «Реала» ещё есть центральный нападающий Хоселу. На первый взгляд, кажется, что про него мы смело забываем, раз приходят Мбаппе и Эндрик. У испанского форварда как раз заканчивается аренда этим летом (хотя есть опция выкупа всего за € 1,5 млн). Однако нужно учитывать, что и при первой, и при второй расстановке «Реал» выглядит скромно на втором этаже в чужой штрафной. Мбаппе и Винисиус практически не играют головой. Родриго тоже, а Эндрик ещё и ниже их всех (173 см).

Без Хоселу «Реал» будет более предсказуем. Такой 193-сантиметровый форвард нужен команде для вариативности. Пускай даже ему вчера исполнилось 34 года. К тому же он был не так плох в нынешнем сезоне: забил восемь мячей в чемпионате, хотя чаще сидел на скамейке, чем играл. Наиболее очевидным решением по состоянию на сегодня видится продажа Родриго, потому что он с большой вероятностью станет играть значительно меньше.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше