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«Ньюкасл» отреагировал на предъявление Тонали новых обвинений в игре на ставках

«Ньюкасл», за который выступает полузащитник Сандро Тонали, прокомментировал факт обвинения футболиста Футбольной ассоциацией Англии в 50 новых нарушениях правил о ставках.

«Ньюкасл Юнайтед» признаёт обвинение в неправомерном поведении, направленное Сандро Тонали в связи с предполагаемыми нарушениями правил ставок Футбольной ассоциации Англии.

Сандро продолжает полностью соблюдать соответствующие расследования и сохраняет полную поддержку клуба.

Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении в официальном аккаунте английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в октябре итальянский футболист получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.

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