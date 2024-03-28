«Ньюкасл» отреагировал на предъявление Тонали новых обвинений в игре на ставках

«Ньюкасл», за который выступает полузащитник Сандро Тонали, прокомментировал факт обвинения футболиста Футбольной ассоциацией Англии в 50 новых нарушениях правил о ставках.
«Ньюкасл Юнайтед» признаёт обвинение в неправомерном поведении, направленное Сандро Тонали в связи с предполагаемыми нарушениями правил ставок Футбольной ассоциации Англии.
Сандро продолжает полностью соблюдать соответствующие расследования и сохраняет полную поддержку клуба.
Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», — сказано в заявлении в официальном аккаунте английского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, в октябре итальянский футболист получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Теперь Тонали пропустит оставшуюся часть сезона английской Премьер-лиги, а также чемпионат Европы — 2024.