Экс-директор «Локомотива» является первой альтернативой Алонсо в «Баварии» — Kicker

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Бывший директор московского «Локомотива», ныне возглавляющий сборную Австрии, Ральф Рангник является первой альтернативой испанскому специалисту Хаби Алонсо на посту тренера мюнхенской «Баварии», сообщает Kicker. Напомним, в СМИ сообщалось, что нынешний тренер «Байера» является главным кандидатом на пост главного тренера мюнхенцев.

По информации источника, руководители баварского клуба предполагают, что процесс принятия решения Хаби Алонсо может занять около четырёх недель.

Напомним, 65-летний Рангник находился в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. Затем в декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул команду.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который покинет немецкий клуб по завершении сезона-2023/2024. Ранее в СМИ сообщалось об интересе мюнхенцев к Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлиану Нагельсману.

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