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Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги

Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги.

«Разговаривал ли кулуарно о будущем со Станиславом Черчесовым? Мы пытались с Костей Геничем сосватать его главным тренером в медиакоманду «Матч ТВ». Я выступал в качестве агента Черчесова, а Генич — в качестве президента клуба. Нам он вежливо отказал, поскольку сказал, что у него есть более интересное предложение.

Получается, скоро мы увидим Станислава Саламовича в новой команде? Да, но, к сожалению, не в команде «Матч ТВ», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Последним клубом 60-летнего Станислава Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

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