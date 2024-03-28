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Спортдир «Баварии» рассказал, когда клуб намерен найти нового тренера на замену Тухелю

Спортдир «Баварии» рассказал, когда клуб намерен найти нового тренера на замену Тухелю
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о том, в какие сроки мюнхенцы намерены найти нового тренера на замену немецкому специалисту Томасу Тухелю, который покинет команду по окончании сезона.

«Как можно скорее! Сейчас мы вступаем в апрель. Было бы неплохо, если бы мы смогли разобраться с этим именно в апреле. Но крайний срок не назначен. Если это и займёт больше времени, то не намного больше. Мы хотим принять наилучшее решение», — приводит слова Эберля журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что главным кандидатом на замену Тухелю является главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, чей контракт с «фармацевтами» рассчитан до лета 2026 года.

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