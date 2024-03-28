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Sport.es: «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Киммиха в качестве замены Каземиро

Sport.es: «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести Киммиха в качестве замены Каземиро
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«Манчестер Юнайтед» нацелен на то, чтобы приобрести 29-летнего опорного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха, в котором «красные дьяволы» видят замену 32-летнему хавбеку Каземиро. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство манкунианцев хочет, чтобы Каземиро покинул клуб, поскольку он обладает одной из самых больших зарплат в клубе, но при этом не показывает желаемого уровня игры. Подчёркивается, что основными конкурентами «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Киммиха станут «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Напомним, в нынешнем сезоне Киммих принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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