«Барселона» хочет подписать Киммиха в 2025 году в качестве свободного агента — Sport.es

«Барселона» сообщила 29-летнему полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху о готовности подписать с ним контракт летом 2025 года, когда у него закончится действующее соглашение с мюнхенским клубом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые также сообщили немецкому футболисту, что они не готовы осуществить его трансфер грядущим летом в связи с нестабильным финансовым положением клуба. В свою очередь Киммих разочарован тем, что руководство «Баварии» не поддержало его в конфликтной ситуации с главным тренером мюнхенцев Томасом Тухелем и рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть клуб уже ближайшим летом. На игрока претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ».

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Напомним, в нынешнем сезоне Киммих принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.