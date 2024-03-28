Буффон: путь к победе над расизмом очень длинный, но некоторые результаты уже есть

Бывший вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался на тему расовой дискриминации в современном футболе.

«Стадион считается свободным местом, где каждый может выразить своё разочарование. Путь к победе над расизмом очень длинный, но он начался давно, и некоторые положительные результаты уже есть.

Время от времени вы совершаете ошибки. Важно то, чтобы, ошибаясь, вы не преследовали цель причинить кому-то боль. На стадионах и во многих спортивных сферах, где есть конкуренция, существуют те, кто пытается дестабилизировать противника, сделать его более уязвимым, ударив его по обнажённому нерву. Это некорректно, поскольку в спорте должны выигрывать те, кто лучше, а не те, кто использует подобные приёмы для того, чтобы получить преимущество», — приводит слова Буффона сайт журналиста Альфредо Педуллы.