Ули Хёнес: забрать Алонсо в «Баварию» будет очень сложно, если не сказать невозможно

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном назначении наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо на пост главного тренера команды из Мюнхена.

«Это будет очень сложно, если не сказать невозможно. Я, конечно, могу представить, что он останется в Леверкузене. Насколько я его знаю, он более склонен продолжать, потому что не хотел бы оставлять всё позади. Сейчас он работает в клубе, который находится в процессе становления чемпионом Германии. Ему есть за что благодарить этот клуб.

Если бы у него было на два-три года больше успехов, наверное, было бы легче его оттуда забрать. Мы хотели бы подписать его. Но если это не получится, то искать и находить альтернативы будет задача руководства клуба», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше