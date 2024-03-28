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Игрок «Спартака» Игнатов: за полем Абаскаль один, а на поле — другой

Игрок «Спартака» Игнатов: за полем Абаскаль один, а на поле — другой
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале. Напомним, испанец возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее он работал в швейцарском «Базеле».

«Что за человек Абаскаль? Тяжело сказать. За полем он один, а на поле — другой. Как и все люди. Бывает спокойным и эмоциональным. На поле, просто чтобы докричаться до нас, бывает более экспрессивен», — сказал Игнатов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 31 очко за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом» на домашней арене. Игра состоится 30 марта и начнётся в 19:00 мск.

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