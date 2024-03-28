Мостовой: Промес подставил «Спартак», но даже без него команда должна быть в топ-3 РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о влиянии ситуации с задержанием нападающего красно-белых Квинси Промеса на команду, а также высказался о турнирных перспективах клуба в РПЛ.

«Понятное дело, что Промес подставил «Спартак» своими действиями. Но в команде столько игроков, которых покупали за большие деньги, они же не подмастерье Квинси — тоже должны что-то уметь. Поэтому даже без Промеса «Спартак» должен быть в топ-3 по итогам сезона. Но тут ещё тренер должен грамотно распорядиться теми игроками, которые у него есть», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 31 очко за 20 матчей.

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