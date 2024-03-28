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«Интер» близок к продлению контракта с Индзаги до 2027 года — La Gazzetta dello Sport

«Интер» близок к продлению контракта с Индзаги до 2027 года — La Gazzetta dello Sport
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Руководство «Интера» рассчитывает на пролонгацию трудового соглашения с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги до 2027 года, о чём сообщает La Gazzetta dello Sport. Действующий контракт итальянского специалиста рассчитан до лета 2025 года.

По информации источника, 47-летний тренер также с оптимизмом смотрит на пролонгацию трудового соглашения с миланским клубом.

Напомним, Индзаги занял должность главного тренера «Интера» летом 2021 года. За этот период под его руководством «нерадзурри» дважды выиграли Кубок Италии и трижды завоевали Суперкубок Италии. В минувшем сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Интер» набрал 76 очков и занимает первое место.

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