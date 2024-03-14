Терри Анри об работе Симоне Индзаги: этот парень явно гений

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри оценил работу главного тренера Симоне Индзаги в «Интере».

Вчера, 13 марта», миланский клуб вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче мадридскому «Атлетико» со счетом 1:2 (2:3 – по пенальти, 1:0 – первый матч).

«Часто говорят, что нападающие не становятся хорошими тренерами, но он эту логику опровергает. Нет никого, кто лучше него ставил бы игру.

Когда команда пытается начинать атаки с линии обороны, крайние защитники убегают вперед, а потом возвращаются – и именно так им комфортно. И теперь видно, что в центре играть против них невозможно. Они будут готовы. Также им приходится глубже обороняться, и они могут действовать по схеме 5-3-2, и Барелла будет пытаться ликвидировать разрыв между линиями. Им не нужно пытаться играть хитро, с двумя нападающими на вершине схемы они могут сразу разыгрывать комбинации.

Крайний защитник переводит мяч крайнему защитнику – такое мы видели у Конте, но сейчас они делают это лучше. Но вот чего я никогда не видел, так это передач центрального защитника центральному защитнику, а они сделали это на последних выходных. Я такого никогда не видел, этот парень явно гений», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

Индзаги возглавил «Интер» в июне 2021 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб выиграл два Кубка и два Суперкубка Италии, а также в сезоне-2022/2023 вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл «Манчестер Сити» (0:1).

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