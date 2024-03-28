«Бавария» заинтересована в переходе полузащитника сборной Бельгии Онана

Мюнхенская «Бавария» интересуется бельгийским полузащитником английского «Эвертона» Амаду Онана. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации источника, в немецком клубе надеются совершить трансфер летом 2024 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 22 матча, в которых забил два мяча. Ещё на его счету четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке лиги, а также три матча в Кубке Англии. За сборную Бельгии полузащитник провёл четыре матча в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Результативными действиями футболист не отметился.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. На первой строчке располагается «Байер» (70).