Денис Макаров: со Слуцким мы были и врагами, и друзьями

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал своих взаимоотношениях с тренером Леонидом Слуцким.

«Со Слуцким по-разному складывались отношения. Мы были и на одной волне, и врагами, и друзьями. Качели были.

Я понимал его подколы, но иногда мы могли ему сказать: «Викторович, не смешно и не сегодня». Но бывало, и заходили его шутки, смеялись. Он тоже хорошо относился к шуткам в свою сторону», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Макаров и Слуцких работали вместе «Рубине». 26-летний футболист перешёл в казанский клуб в январе 2020 года. Слуцкий пришёл в команду месяцем ранее, в декабре 2019 года.

За «Рубин» Макаров сыграл 40 матчей, забил 11 мячей и отдал 1 голевую передачу. Летом 2021 года полузащитник перешёл в «Динамо». Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.