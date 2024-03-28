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Макаров: у Слуцкого неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Дзюбой

Макаров: у Слуцкого неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Дзюбой
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказал мнение о юмористическом шоу, ведущими которого были российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба. Шоу выходило на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Да, смотрел, и мне было интересно. Я люблю иногда отвлечься, посмеяться. А у него неплохо получается веселить людей, особенно в связке с Артёмом», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Денис Макаров провёл 17 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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