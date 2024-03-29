Тренер ЦСКА Федотов назвал игрока из РПЛ, доставляющего больше всего проблем

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов назвал футболиста, против которого его команде сложнее всего играть.
«Самый сильный игрок? Кордоба, думаю. Он доставляет любой команде много проблем. С ним «Краснодар» один, без него уже, можно сказать, совсем другой», — сказал Федотов в интервью пресс-службе ЦСКА.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Джон Кордоба провёл 16 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил две результативные передачи. Также на счету нападающего три игры и три гола в Фонбет Кубке России.
«Краснодар» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды 39 очков в 20 матчах. ЦСКА занимает четвёртое место, московская команда набрала 32 очка по итогам 20 туров.