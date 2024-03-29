Макаров: мы испугались ещё до игры с «Зенитом», не было эмоций на поле

Футболист «Динамо» Денис Макаров предположил, почему в недавнем кубковом матче не удалось навязать борьбу «Зениту». Напомним, клуб из Санкт-Петербурга выиграл со счётом 2:0.

«Тяжело ответить. Я думаю, что были не готовы. Сказались давление в Санкт-Петербурге и счёт первого матча. Мы будто бы сами себя стали бояться. Проблема была в том, что мы испугались ещё до игры. Было такое ощущение, что перегорели. Что-то пошло не так, когда вышли на поле. Не было эмоций на поле. Я сидел, смотрел игру со стороны, и мне было очень грустно, что не было эмоций у ребят на поле. Мы все вместе не смогли найти их в Петербурге, поэтому такой печальный результат», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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