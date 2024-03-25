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Экс-игрок «Спартака» Видич, Азар и Терри — претенденты на включение в Зал славы АПЛ

Английская Премьер-лига огласила список из 15 претендентов на включение в Зал славы лиги. Отметим, что в данном списке присутствует бывший защитник московского «Спартака» и сборной Сербии Неманья Видич.

Фото: Официальный аккаунт АПЛ в соцсети Х

Список из 15 претендентов на включение в Зал славы АПЛ:

1. Сол Кэмпбелл.

2. Майкл Кэррик.

3. Энди Коул.

4. Джермейн Дефо.

5. Сеск Фабрегас.

6. Лес Фердинанд.

7. Робби Фаулер.

8. Эден Азар.

9. Гари Невилл.

10. Майкл Оуэн.

11. Давид Силва.

12. Джон Терри.

13. Яя Туре.

14. Эдвин ван дер Сар.

15. Неманья Видич.

Напомним, сегодня, 25 марта, пресс-служба АПЛ объявила о включении в Зал славы бывшего футболиста «Арсенала» и «Челси» Эшли Коула.

Зал славы английской Премьер-лиги был основан в 2021 году, он посвящён выдающимся футболистам, выступавшим в АПЛ.