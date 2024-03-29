Макаров: накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов. Мечта была так близко

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров.

«Конечно, накатывает грусть, когда смотришь Лигу чемпионов. Думаешь: «Блин, это же мечта, и она была так близко». Даже в том сезоне со Шварцем мы с большим отрывом от всех шли на втором месте и могли попасть в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Надеялся, ждал. Но… Такое время сейчас. Надеюсь, когда-то мы почувствуем это все вместе», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Полностью интервью с Денисом Макаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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