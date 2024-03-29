Зоран Тошич: я стал первым, с кем Дзагоев поделился решением о завершении карьеры

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о решении Алана Дзагоева о завершении карьеры. Напомним, на тот момент оба игрока вместе выступали в составе греческой «Ламии».

«Я был на той тренировке «Ламии», когда Дзагоев получил очередную травму. Я стал первым, с кем Алан поделился решением о завершении карьеры. Он принял его на эмоциях, я попробовал успокоить. Очень хорошо его знаю.

Дзагоев очень сильный футболист, а 33 года — возраст, когда ещё можно играть. Но он не хотел. И я не стал сильно вмешиваться, а просто поддержал Алана. Это его решение, он лучше всех знает своё тело, что он хочет и что может. Жаль, что всё получилось так. Дзагоев мог быть полезен и нашей команде, и для себя. Но в один день каждому из нас придёт решение закончить», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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