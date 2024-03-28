Мостовой: Головин не побоялся уехать в Европу, сейчас он с отрывом лучший российский игрок

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине.

«Головин сильно прибавил, играя в «Монако», он точно с отрывом сейчас лучший российский футболист. Я и раньше это всегда говорил. Многим нашим игрокам нужно брать пример с него. Головин не побоялся и уехал в Европу, его многие не поняли, но зато сейчас мы видим результат», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Александр Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, перейдя из московского ЦСКА за € 30 млн. За всё время, проведённое в «Монако», он принял участие в 201 матче, в котором забил 31 гол и сделал 38 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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