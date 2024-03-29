Денис Макаров назвал причины провала «Динамо» с сербским тренером Йокановичем

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров назвал причины провала бело-голубых под руководством сербского специалиста Славиши Йокановича.

«Честно скажу: тот сезон был очень тяжёлым и эмоционально, и физически. Мы его полностью провалили. Игра была не очень, но всё равно до перерыва мы шли на третьем-четвёртом месте, а после зимней паузы всё пошло вниз. Вроде бы и неплохой сезон был, но опять последние игры показали, что мы не заслуживали быть в тройке. За две игры улетели на девятое место. Тогда наш футбол был, честно сказать, не очень. Мы это прекрасно понимали, но сделать ничего не могли. Наверное, дело в отношении. Всех нас как команды на поле. Наверное, где-то не выкладывались полностью, поэтому так произошло», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.