Франция? Англия? А может, всё-таки Германия? Выбираем главного фаворита Евро-2024

Роналду возьмёт второй трофей с Португалией или свою серию прервёт Англия?

Отборочный турнир Евро-2024 – всё. Теперь мы знаем все 24 сборные, которые поборются за трофей предстоящим летом в Германии. Напомним, действующими чемпионами Европы является сборная Италии, в финале 2021 года обыгравшая Англию. А кто станет победителем сейчас? Выбираем главного фаворита вместе!

Предлагаем принять участие в голосовании «Чемпионата» и назвать команду, которая по вашему мнению имеет наивысшие шансы стать чемпионом Европы — 2024.

В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: главный фаворит Евро-2024 Фото: Jean Catuffe/Getty Images 1 место Сборная Франции Место в рейтинге ФИФА: 2-е.

Главные звёзды: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес, Усман Дембеле.

Главный тренер: Дидье Дешам.

Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Польша. Фото: The FA via Getty Images 2 место Сборная Англии Место в рейтинге ФИФА: 3-е.

Главные звёзды: Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Фил Фоден, Букайо Сака.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Группа на Евро: Словения, Сербия, Дания. Фото: Octavio Passos/Getty Images 3 место Сборная Португалии Место в рейтинге ФИФА: 7-е.

Главные звёзды: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау.

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Группа на Евро: Турция, Чехия, Грузия. Фото: Manuel Reino/DeFodi Images via Getty Images 4 место Сборная Испании Место в рейтинге ФИФА: 8-е.

Главные звёзды: Родри, Альваро Мората, Даниэль Карвахаль, Дани Ольмо.

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте.

Группа на Евро: Италия, Хорватия, Албания. Фото: GES Sportfoto/Getty Images 5 место Сборная Германии Место в рейтинге ФИФА: 16-е.

Главные звёзды: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Кай Хаверц, Тони Кроос.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

Группа на Евро: Шотландия, Венгрия, Швейцария. Фото: Lars Baron/Getty Images 6 место Сборная Италии Место в рейтинге ФИФА: 9-е.

Главные звёзды: Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла, Федерико Кьеза, Жоржиньо.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Группа на Евро: Испания, Хорватия, Албания. Фото: The FA via Getty Images 7 место Сборная Нидерландов Место в рейтинге ФИФА: 6-е.

Главные звёзды: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Хави Симонс, Мемфис Депай.

Главный тренер: Рональд Куман.

Группа на Евро: Австрия, Франция, Польша. Фото: Photo News via Getty Images 8 место Сборная Бельгии Место в рейтинге ФИФА: 4-е.

Главные звёзды: Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Жереми Доку.

Главный тренер: Доменико Тедеско.

Группа на Евро: Словакия, Румыния, Украина. Фото: Pixsell/MB Media/Getty Images 9 место Сборная Хорватии Место в рейтинге ФИФА: 10-е.

Главные звёзды: Лука Модрич, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Марсело Брозович.

Главный тренер: Златко Далич.

Группа на Евро: Испания, Италия, Албания. Фото: UEFA via Getty Images 10 место Сборная Сербии Место в рейтинге ФИФА: 32-е.

Главные звёзды: Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Александр Митрович, Душан Тадич.

Главный тренер: Драган Стойкович.

Группа на Евро: Словения, Дания, Англия. Фото: FrontZoneSport via Getty Images 11 место Сборная Дании Место в рейтинге ФИФА: 21-е.

Главные звёзды: Расмус Хойлунд, Каспер Шмейхель, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен.

Главный тренер: Каспер Юльманн.

Группа на Евро: Словения, Сербия, Англия. Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images 12 место Сборная Швейцарии Место в рейтинге ФИФА: 19-е.

Главные звёзды: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Ноа Окафор.

Главный тренер: Мурат Якин.

Группа на Евро: Германия, Шотландия, Венгрия. Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images 13 место Сборная Грузии Место в рейтинге ФИФА: 77-е.

Главные звёзды: Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Жорж Микаутадзе, Саба Сазонов.

Главный тренер: Вилли Саньоль.

Группа на Евро: Турция, Португалия, Чехия. Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images 14 место Сборная Украины Место в рейтинге ФИФА: 24-е.

Главные звёзды: Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Артём Довбик, Виктор Цыганков.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Румыния. Фото: Visionhaus via Getty Images 15 место Сборная Венгрии Место в рейтинге ФИФА: 27-е.

Главные звёзды: Доминик Собослаи, Петер Гулачи, Вилли Орбан, Роланд Шаллаи.

Главный тренер: Марко Росси.

Группа на Евро: Германия, Шотландия, Швейцария. Фото: Christian Hofer/Getty Images 16 место Сборная Австрии Место в рейтинге ФИФА: 25-е.

Главные звёзды: Давид Алаба, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич.

Главный тренер: Ральф Рангник.

Группа на Евро: Нидерланды, Франция, Польша. Фото: Anadolu via Getty Images 17 место Сборная Турции Место в рейтинге ФИФА: 35-е.

Главные звёзды: Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Чаглар Сёюнджю, Керем Актюркоглу.

Главный тренер: Винченцо Монтелла.

Группа на Евро: Португалия, Чехия, Грузия. Фото: Justin Setterfield/Getty Images 18 место Сборная Чехии Место в рейтинге ФИФА: 40-е.

Главные звёзды: Патрик Шик, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Адам Гложек.

Главный тренер: Иван Гашек.

Группа на Евро: Турция, Португалия, Грузия. Фото: Visionhaus via Getty Images 19 место Сборная Шотландии Место в рейтинге ФИФА: 34-е.

Главные звёзды: Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Киран Тирни, Джон Макгинн.

Главный тренер: Стив Кларк.

Группа на Евро: Германия, Венгрия, Швейцария. Фото: UEFA via Getty Images 20 место Сборная Словакии Место в рейтинге ФИФА: 48-е.

Главные звёзды: Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Юрай Куцка.

Главный тренер: Франческо Кальцона.

Группа на Евро: Бельгия, Румыния, Украина. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images 21 место Сборная Румынии Место в рейтинге ФИФА: 45-е.

Главные звёзды: Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Рэзван Марин, Николае Станчу.

Главный тренер: Эдуард Йордэнеску.

Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Украина. Фото: UEFA via Getty Images 22 место Сборная Словении Место в рейтинге ФИФА: 55-е.

Главные звёзды: Ян Облак, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Яка Бийол.

Главный тренер: Матьяж Кек.

Группа на Евро: Дания, Сербия, Англия. Фото: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images 23 место Сборная Албании Место в рейтинге ФИФА: 64-е.

Главные звёзды: Армандо Броя, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Кристьян Аслани.

Главный тренер: Силвиньо.

Группа на Евро: Испания, Италия, Хорватия. Фото: Richard Heathcote/Getty Images 24 место Сборная Польши Место в рейтинге ФИФА: 30-е.

Главные звёзды: Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски. Главный тренер: Михал Пробеж. Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Франция.

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