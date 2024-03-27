Франция? Англия? А может, всё-таки Германия? Выбираем главного фаворита Евро-2024

Отборочный турнир Евро-2024 – всё. Теперь мы знаем все 24 сборные, которые поборются за трофей предстоящим летом в Германии. Напомним, действующими чемпионами Европы является сборная Италии, в финале 2021 года обыгравшая Англию. А кто станет победителем сейчас? Выбираем главного фаворита вместе!
Предлагаем принять участие в голосовании «Чемпионата» и назвать команду, которая по вашему мнению имеет наивысшие шансы стать чемпионом Европы — 2024.
В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Сборная Франции
Место в рейтинге ФИФА: 2-е.
Главные звёзды: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес, Усман Дембеле.
Главный тренер: Дидье Дешам.
Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Польша.
Сборная Англии
Место в рейтинге ФИФА: 3-е.
Главные звёзды: Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Фил Фоден, Букайо Сака.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Группа на Евро: Словения, Сербия, Дания.
Сборная Португалии
Место в рейтинге ФИФА: 7-е.
Главные звёзды: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау.
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Группа на Евро: Турция, Чехия, Грузия.
Сборная Испании
Место в рейтинге ФИФА: 8-е.
Главные звёзды: Родри, Альваро Мората, Даниэль Карвахаль, Дани Ольмо.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте.
Группа на Евро: Италия, Хорватия, Албания.
Сборная Германии
Место в рейтинге ФИФА: 16-е.
Главные звёзды: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Кай Хаверц, Тони Кроос.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
Группа на Евро: Шотландия, Венгрия, Швейцария.
Сборная Италии
Место в рейтинге ФИФА: 9-е.
Главные звёзды: Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла, Федерико Кьеза, Жоржиньо.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Группа на Евро: Испания, Хорватия, Албания.
Сборная Нидерландов
Место в рейтинге ФИФА: 6-е.
Главные звёзды: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Хави Симонс, Мемфис Депай.
Главный тренер: Рональд Куман.
Группа на Евро: Австрия, Франция, Польша.
Сборная Бельгии
Место в рейтинге ФИФА: 4-е.
Главные звёзды: Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Жереми Доку.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Группа на Евро: Словакия, Румыния, Украина.
Сборная Хорватии
Место в рейтинге ФИФА: 10-е.
Главные звёзды: Лука Модрич, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Марсело Брозович.
Главный тренер: Златко Далич.
Группа на Евро: Испания, Италия, Албания.
Сборная Сербии
Место в рейтинге ФИФА: 32-е.
Главные звёзды: Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Александр Митрович, Душан Тадич.
Главный тренер: Драган Стойкович.
Группа на Евро: Словения, Дания, Англия.
Сборная Дании
Место в рейтинге ФИФА: 21-е.
Главные звёзды: Расмус Хойлунд, Каспер Шмейхель, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен.
Главный тренер: Каспер Юльманн.
Группа на Евро: Словения, Сербия, Англия.
Сборная Швейцарии
Место в рейтинге ФИФА: 19-е.
Главные звёзды: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Ноа Окафор.
Главный тренер: Мурат Якин.
Группа на Евро: Германия, Шотландия, Венгрия.
Сборная Грузии
Место в рейтинге ФИФА: 77-е.
Главные звёзды: Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Жорж Микаутадзе, Саба Сазонов.
Главный тренер: Вилли Саньоль.
Группа на Евро: Турция, Португалия, Чехия.
Сборная Украины
Место в рейтинге ФИФА: 24-е.
Главные звёзды: Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Артём Довбик, Виктор Цыганков.
Главный тренер: Сергей Ребров.
Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Румыния.
Сборная Венгрии
Место в рейтинге ФИФА: 27-е.
Главные звёзды: Доминик Собослаи, Петер Гулачи, Вилли Орбан, Роланд Шаллаи.
Главный тренер: Марко Росси.
Группа на Евро: Германия, Шотландия, Швейцария.
Сборная Австрии
Место в рейтинге ФИФА: 25-е.
Главные звёзды: Давид Алаба, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич.
Главный тренер: Ральф Рангник.
Группа на Евро: Нидерланды, Франция, Польша.
Сборная Турции
Место в рейтинге ФИФА: 35-е.
Главные звёзды: Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Чаглар Сёюнджю, Керем Актюркоглу.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Группа на Евро: Португалия, Чехия, Грузия.
Сборная Чехии
Место в рейтинге ФИФА: 40-е.
Главные звёзды: Патрик Шик, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Адам Гложек.
Главный тренер: Иван Гашек.
Группа на Евро: Турция, Португалия, Грузия.
Сборная Шотландии
Место в рейтинге ФИФА: 34-е.
Главные звёзды: Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Киран Тирни, Джон Макгинн.
Главный тренер: Стив Кларк.
Группа на Евро: Германия, Венгрия, Швейцария.
Сборная Словакии
Место в рейтинге ФИФА: 48-е.
Главные звёзды: Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Юрай Куцка.
Главный тренер: Франческо Кальцона.
Группа на Евро: Бельгия, Румыния, Украина.
Сборная Румынии
Место в рейтинге ФИФА: 45-е.
Главные звёзды: Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Рэзван Марин, Николае Станчу.
Главный тренер: Эдуард Йордэнеску.
Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Украина.
Сборная Словении
Место в рейтинге ФИФА: 55-е.
Главные звёзды: Ян Облак, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Яка Бийол.
Главный тренер: Матьяж Кек.
Группа на Евро: Дания, Сербия, Англия.
Сборная Албании
Место в рейтинге ФИФА: 64-е.
Главные звёзды: Армандо Броя, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Кристьян Аслани.
Главный тренер: Силвиньо.
Группа на Евро: Испания, Италия, Хорватия.
Сборная Польши
Место в рейтинге ФИФА: 30-е.
Главные звёзды: Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски.
Главный тренер: Михал Пробеж.
Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Франция.