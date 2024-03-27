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Евро-2024, фавориты, Англия, Португалия, Франция, Бельгия, Испания, Германия, Италия, Роналду, Мбаппе, Кейн, Де Брёйне

Франция? Англия? А может, всё-таки Германия? Выбираем главного фаворита Евро-2024
Никита Паглазов
Кто главный фаворит Евро-2024?
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Роналду возьмёт второй трофей с Португалией или свою серию прервёт Англия?

Отборочный турнир Евро-2024 – всё. Теперь мы знаем все 24 сборные, которые поборются за трофей предстоящим летом в Германии. Напомним, действующими чемпионами Европы является сборная Италии, в финале 2021 года обыгравшая Англию. А кто станет победителем сейчас? Выбираем главного фаворита вместе!

Предлагаем принять участие в голосовании «Чемпионата» и назвать команду, которая по вашему мнению имеет наивысшие шансы стать чемпионом Европы — 2024.

В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный фаворит Евро-2024
Сборная Франции
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
1 место

Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА: 2-е.
Главные звёзды: Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Тео Эрнандес, Усман Дембеле.
Главный тренер: Дидье Дешам.
Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Польша.

Сборная Англии
Фото: The FA via Getty Images
2 место

Сборная Англии

Место в рейтинге ФИФА: 3-е.
Главные звёзды: Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Фил Фоден, Букайо Сака.
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Группа на Евро: Словения, Сербия, Дания.

Сборная Португалии
Фото: Octavio Passos/Getty Images
3 место

Сборная Португалии

Место в рейтинге ФИФА: 7-е.
Главные звёзды: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэл Леау.
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Группа на Евро: Турция, Чехия, Грузия.

Сборная Испании
Фото: Manuel Reino/DeFodi Images via Getty Images
4 место

Сборная Испании

Место в рейтинге ФИФА: 8-е.
Главные звёзды: Родри, Альваро Мората, Даниэль Карвахаль, Дани Ольмо.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте.
Группа на Евро: Италия, Хорватия, Албания.

Сборная Германии
Фото: GES Sportfoto/Getty Images
5 место

Сборная Германии

Место в рейтинге ФИФА: 16-е.
Главные звёзды: Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Кай Хаверц, Тони Кроос.
Главный тренер: Юлиан Нагельсман.
Группа на Евро: Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Сборная Италии
Фото: Lars Baron/Getty Images
6 место

Сборная Италии

Место в рейтинге ФИФА: 9-е.
Главные звёзды: Джанлуиджи Доннарумма, Николо Барелла, Федерико Кьеза, Жоржиньо.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Группа на Евро: Испания, Хорватия, Албания.

Сборная Нидерландов
Фото: The FA via Getty Images
7 место

Сборная Нидерландов

Место в рейтинге ФИФА: 6-е.
Главные звёзды: Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Хави Симонс, Мемфис Депай.
Главный тренер: Рональд Куман.
Группа на Евро: Австрия, Франция, Польша.

Сборная Бельгии
Фото: Photo News via Getty Images
8 место

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА: 4-е.
Главные звёзды: Ромелу Лукаку, Кевин Де Брёйне, Юри Тилеманс, Жереми Доку.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Группа на Евро: Словакия, Румыния, Украина.

Сборная Хорватии
Фото: Pixsell/MB Media/Getty Images
9 место

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА: 10-е.
Главные звёзды: Лука Модрич, Матео Ковачич, Йошко Гвардиол, Марсело Брозович.
Главный тренер: Златко Далич.
Группа на Евро: Испания, Италия, Албания.

Сборная Сербии
Фото: UEFA via Getty Images
10 место

Сборная Сербии

Место в рейтинге ФИФА: 32-е.
Главные звёзды: Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Александр Митрович, Душан Тадич.
Главный тренер: Драган Стойкович.
Группа на Евро: Словения, Дания, Англия.

Сборная Дании
Фото: FrontZoneSport via Getty Images
11 место

Сборная Дании

Место в рейтинге ФИФА: 21-е.
Главные звёзды: Расмус Хойлунд, Каспер Шмейхель, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Эриксен.
Главный тренер: Каспер Юльманн.
Группа на Евро: Словения, Сербия, Англия.

Сборная Швейцарии
Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images
12 место

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге ФИФА: 19-е.
Главные звёзды: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Гранит Джака, Ноа Окафор.
Главный тренер: Мурат Якин.
Группа на Евро: Германия, Шотландия, Венгрия.

Сборная Грузии
Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images
13 место

Сборная Грузии

Место в рейтинге ФИФА: 77-е.
Главные звёзды: Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили, Жорж Микаутадзе, Саба Сазонов.
Главный тренер: Вилли Саньоль.
Группа на Евро: Турция, Португалия, Чехия.

Сборная Украины
Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images
14 место

Сборная Украины

Место в рейтинге ФИФА: 24-е.
Главные звёзды: Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Артём Довбик, Виктор Цыганков.
Главный тренер: Сергей Ребров.
Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Румыния.

Сборная Венгрии
Фото: Visionhaus via Getty Images
15 место

Сборная Венгрии

Место в рейтинге ФИФА: 27-е.
Главные звёзды: Доминик Собослаи, Петер Гулачи, Вилли Орбан, Роланд Шаллаи.
Главный тренер: Марко Росси.
Группа на Евро: Германия, Шотландия, Швейцария.

Сборная Австрии
Фото: Christian Hofer/Getty Images
16 место

Сборная Австрии

Место в рейтинге ФИФА: 25-е.
Главные звёзды: Давид Алаба, Марсель Забитцер, Конрад Лаймер, Михаэль Грегорич.
Главный тренер: Ральф Рангник.
Группа на Евро: Нидерланды, Франция, Польша.

Сборная Турции
Фото: Anadolu via Getty Images
17 место

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА: 35-е.
Главные звёзды: Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Чаглар Сёюнджю, Керем Актюркоглу.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
Группа на Евро: Португалия, Чехия, Грузия.

Сборная Чехии
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
18 место

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА: 40-е.
Главные звёзды: Патрик Шик, Томаш Соучек, Владимир Цоуфал, Адам Гложек.
Главный тренер: Иван Гашек.
Группа на Евро: Турция, Португалия, Грузия.

Сборная Шотландии
Фото: Visionhaus via Getty Images
19 место

Сборная Шотландии

Место в рейтинге ФИФА: 34-е.
Главные звёзды: Эндрю Робертсон, Скотт Мактоминей, Киран Тирни, Джон Макгинн.
Главный тренер: Стив Кларк.
Группа на Евро: Германия, Венгрия, Швейцария.

Сборная Словакии
Фото: UEFA via Getty Images
20 место

Сборная Словакии

Место в рейтинге ФИФА: 48-е.
Главные звёзды: Милан Шкриньяр, Станислав Лоботка, Ондрей Дуда, Юрай Куцка.
Главный тренер: Франческо Кальцона.
Группа на Евро: Бельгия, Румыния, Украина.

Сборная Румынии
Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images
21 место

Сборная Румынии

Место в рейтинге ФИФА: 45-е.
Главные звёзды: Раду Дрэгушин, Андрей Буркэ, Рэзван Марин, Николае Станчу.
Главный тренер: Эдуард Йордэнеску.
Группа на Евро: Бельгия, Словакия, Украина.

Сборная Словении
Фото: UEFA via Getty Images
22 место

Сборная Словении

Место в рейтинге ФИФА: 55-е.
Главные звёзды: Ян Облак, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Яка Бийол.
Главный тренер: Матьяж Кек.
Группа на Евро: Дания, Сербия, Англия.

Сборная Албании
Фото: Olsi Shehu/Anadolu via Getty Images
23 место

Сборная Албании

Место в рейтинге ФИФА: 64-е.
Главные звёзды: Армандо Броя, Эльсеид Хюсай, Берат Джимсити, Кристьян Аслани.
Главный тренер: Силвиньо.
Группа на Евро: Испания, Италия, Хорватия.

Сборная Польши
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
24 место

Сборная Польши

Место в рейтинге ФИФА: 30-е.
Главные звёзды: Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Мэтти Кэш, Себастьян Шиманьски.

Главный тренер: Михал Пробеж.

Группа на Евро: Нидерланды, Австрия, Франция.

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