Невилл рассказал, как «Арсенал» может изменить психологию «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Напомним, встреча состоится 31 марта, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Причина, по которой я считаю, что «Арсеналу» нужно приехать в Манчестер и победить «Сити», заключается в том, что «канонирам» придётся побывать на других стадионах — «Олд Траффорд», «Тоттенхэм Стэдиум». Чтобы действительно изменить психологию команды «Манчестер Сити», нужно самому нанести им урон и заставить их поверить в то, что ты лучше.

Мы привыкли, что каждый год становимся чемпионами, поэтому, когда «Арсенал» приехал на «Олд Траффорд» в 98-м, когда забил Овермарс, или в начале 2000-х, когда забил Вилторд, это потрясло нас до глубины души, и мы были ошеломлены.

Они должны уйти победителями. Нельзя сказать, что ничья не является достойным результатом на «Этихаде», но «Манчестер Сити» не склонен совершать ошибки», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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