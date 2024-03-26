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В «Сити» ожидают, что Уолкер восстановится после травмы к матчу с «Арсеналом» — Sky Sports

Тренерский штаб «Манчестер Сити» ожидает, что правый защитник «горожан» Кайл Уолкер, получивший травму подколенного сухожилия в минувшем товарищеском матче между сборными Англии и Бразилии (0:1), успеет восстановиться к центральному матчу 30-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», который состоится 31 марта. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в «Манчестер Сити» оценивают повреждение Уолкера как не «слишком серьёзное».

Напомним, защитник был заменён на 20-й минуте матча между сборными Англии и Бразилии.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

В нынешнем сезоне Уолкер принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами.