Звезда сериала «Слово пацана» поделился эмоциями от матча Россия — Сербия

Молодой актёр Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша (псевдоним героя) в нашумевшем сериале «Слово пацана», поделился эмоциями от товарищеского матча сборных России и Сербии. Игра проходила в Москве и завершилась победой российской сборной со счётом 4:0. Могильников признался, что впервые побывал на матче национальной команды.

«Друзья, вы знаете как я люблю футбол. Но только недавно впервые сходил на матч сборной России по футболу. И это было легендарно! Наши очень уверенно победили Сербию — 4:0.

Много голов, переполненный стадион и куча эмоций. Но самое крутое случилось после игры – я познакомился с футболистами сборной и главным тренером нашей команды Валерием Карпиным! Играйте в футбол, болейте за сборную России», — написал Ярослав в своём телеграм-канале.