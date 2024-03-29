Экс-игрок ЦСКА Тошич: хорошо себя чувствую и кайфую от футбола в Греции

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал о своих выступлениях в составе греческой «Ламии». В нынешнем сезоне Суперлиги серб принял участие в 24 матчах, в которых отметился четырьмя голевыми передачами.

«В этом сезоне я играл почти в каждом матче за «Ламию». Правда, у меня роль «джокера», но в моём возрасте это даже очень хорошо подходит. Из 26-27 матчей я пропустил только 2-3, если не ошибаюсь. У меня контракт до конца сезона, тогда я буду смотреть, что дальше. Пока чувствую себя хорошо, поддерживаю кондиции. Погода в Греции хорошая, я кайфую от футбола. Пока не определился со своим будущим.

Мой контракт с «Ламией» заканчивается 30 июня, дальше всё будет зависеть от предложений. Через месяц мне исполнится 37 лет. Самое главное, чтобы я закончил сезон, как и начал — живым и здоровым. Потом будем смотреть», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.