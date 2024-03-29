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Тошич: всегда поддерживаю Слуцкого. Уверен, в Китае у него всё получится

Тошич: всегда поддерживаю Слуцкого. Уверен, в Китае у него всё получится
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о главном тренере «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком, под руководством которого он играл за армейцев.

«Конечно, я знаю, что Леонид Викторович поехал работать в Китай. Мы на связи, я поздравил его с новой работой. Уверен, что у Слуцкого в Китае всё получится. Очень уважаю Леонида Викторовича и ценю наше время в ЦСКА, проведённое вместе. Было много классных моментов. Много раз говорил, что Слуцкий — одна из важнейших личностей в моей футбольной карьере. Всегда слежу, поддерживаю, болею за команды, где он работает», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 52-летний Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как возглавить «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

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