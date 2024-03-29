«Чтобы всё кончилось и славяне жили в мире, как раньше». Юран — о мечте

Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, о чём мечтает.

«Мечта у меня одна — чтобы славяне снова жили в мире, как раньше. Хочется, чтобы это всё скорее кончилось», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. Ранее в своей профессиональной тренерской карьере Сергей работал с такими командами, как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Балтика», «Сибирь», «Шинник» и «Симург». Нижегородцы после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагаются на девятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Юрана сыграют с «Балтикой» на выезде. Игра состоится 30 марта и начнётся в 17:30 мск.

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